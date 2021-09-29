РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Холодную воду отключат в среду в ряде домов и учреждений микрорайона Южный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до 15:00 по письму от управляющей компании ООО «Южный» необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения по адресу: ул. Твардовского, 19 для ремонта насосной группы силами УК.

Воды не будет на ЦТП №№4/27; 5/27; 6/27 на ш. Энтузиастов; ЦТП №7/27 на ул. Некрасова; ЦТП №№8/27; 9/27 на ул. Фадеева; в котельной на ул. Твардовского.

Кроме того, холодной воды не будет в детских садах №№36 «Жемчужинка», 31 «Золотой ключик» на ш. Энтузиастов, 70 и 74; 35 «Березка» по ул. Фадеева, 15 и в детском саду по ул. Твардовского, 24, а также в гимназии №3, школе №22, ул. Фадеева, 8 и 8А; бассейне «Чайка» по ул. Фадеева 8A, cтр. 1.

ХВС отключат в поликлинике №6 на ш. Энтузиастов, 62, на почте по ул. Фадеева, 4А; в ТЦ на ш. Энтузиастов, 66А; 80; ул. Фадеева, 4; на рынке «Южный», Фадеева, 7А.

Без холодного водоснабжения останутся и многоквартирные жилые дома на улицах: ш. Энтузиастов, 64, 66, 68, 72, 76, 78; Некрасова, 5, 7, 9, 11, 11A, 11Б, 13, 1ЗА, 15/1; Твардовского, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 44; Фадеева, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 25.

Подвоз воды будет обеспечен.