РИАМО - 28 сен. Сотрудники ГБУ «СтройЭксперт» выдали акт соответствия построенному складу готовой продукции в деревне Андреевское в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Согласно проекту, общая площадь объекта — более 1,3 тыс. кв. м. Склад предназначен для осуществления логистических операций с непродовольственными товарами производственного назначения.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.

По итогам осмотра застройщику был выдан акт о соответствии построенного объекта всем необходимым нормам. Далее следует процедура получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Всего на прошедшей неделе сотрудники ГБУ провели осмотры 17 объектов в 13 муниципалитетах Московской области, в том числе в Дмитрове, Серпухове, Королеве, Балашихе, Ленинском округе.