РИАМО - 28 сен. Выехавшего за пределы России соратника Навального Леонида Волкова объявили в розыск. Он стал фигурантом нового уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает Nation News.

Волков появился в базе данных МВД.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Навального и ряда его ближайших соратников. В настоящее время большая их часть находится за границей. Это Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие.

Тем не менее их могут арестовать заочно.