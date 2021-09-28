РИАМО - 28 сен. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова заявила, что снятие Израиля с ЧМ никак не повлияет на подготовку россиянок к соревнованиям, сообщает Газета.ru.

«Жаль ли мне, что не получится такой же конкуренции с Израилем, как на Олимпиаде? Даже не могу ответить, жаль мне или, наоборот, я рада. Так сложились обстоятельства, но это никак не должно влиять на выступления или на подготовку к соревнованиям. Так случилось — и случилось. Наши спортсменки будут выступать на чемпионате мира — это самое главное», — сказала спортсменка.

Гимнастка также рассказала, что российские спортсменки вернулись к работе сразу же после Олимпийских игр.

«Они отдохнули, может быть, дней 10, и сразу же приступили к тренировкам», — отметила Леванова.