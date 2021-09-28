РИАМО - 28 сен. 18 арендаторов из 4 городских округов Подмосковья полностью погасили отложенные во время пандемии арендные платежи на общую сумму 410 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Так, 1 арендатор в Красноармейске, 11 арендаторов в Можайске, 2 арендатора в Павловском Посаде и 4 арендатора в Серебряных Прудах продолжат вести свой бизнес в допандемийном режиме.

По словам зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, общая сумма погашенных арендных платежей превысила 115,2 млн рублей.

Так, за муниципальную землю и имущество оплачены 47,35 млн рублей аренды, за участки неразграниченной собственности – свыше 63,9 млн рублей, а за областную недвижимость – 4,02 млн рублей.

Между тем, арендаторы еще 4 округов в скором времени освободятся от погашения отсроченных платежей. В Дубне, Дзержинском, Талдоме и Истре арендаторы уже погасили 88-99% отсроченных сумм.

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