РИАМО - 28 сен. При появлении насморка люди пользуются сосудосуживающими каплями, но, если использовать эти препараты слишком долго, то к ним появляется привыкание, сообщил врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Мое мнение, что терпеть насморк не нужно. Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух – лобных, верхнечелюстных и др., – ред.), поскольку отек носа перекрывает пазухи», – рассказал Лесков в эфире радио Sputnik.

При частом использовании сосудосуживающих капель к ним происходит привыкание. Чтобы этого избежать, нужно лечить насморк.

Самым первым помощником в этом вопросе служат солевые растворы. Еще от отека с водянистыми выделениями помогают спрей или капли, содержащие интерферон.

А при зеленых выделениях нужно использовать капли с антибиотиками.