РИАМО - 28 сен. В Московской области ожидаются заморозки ночами 29 и 30 сентября. Автомобилистов призывают быть аккуратными за рулем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Особенную аккуратность стоит проявлять при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, еще следует соблюдать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами и не превышать скорость.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и использовать на одежде светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.

Дорожные службы осуществляют мониторинг погодных условий, при необходимости на подведомственной сети будет выполнена обработка потенциально опасных участков противогололедными материалами.