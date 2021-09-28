РИАМО - 28 сен. Бригада скорой помощи доставила в Раменскую больницу 37-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Причиной сильных болей и затрудненного дыхания оказалась 18-килограммовая киста яичника. Пациентку успешно прооперировали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Живот пациентки соответствовал последним срокам беременности, однако ребенка она не ждала. За несколько лет до этого у нее диагностировали кисту. Именно она достигла таких размеров. Врачебный консилиум принял решение об экстренной операции.

«Киста яичника – достаточно часто встречающаяся патология. Она требует не только дополнительной диагностики, но и наблюдения в динамике – регулярного посещение врача-гинеколога. В данной ситуации пациентка к врачу не обращалась, в результате – новообразование заместило собой весь яичник и заняло брюшную полость полностью», – сказал заведующий гинекологическим отделением больницы Тимофей Марченко.

Он добавил, что врачам удалось изолировать и удалить кисту. Из нее откачали свыше 18 л жидкости.

«При этом репродуктивную функцию пациентке нам удалось сохранить», – отметил Марченко.

Диагностика показала, что все функции организма восстановились. Пациентку выписали на 4 сутки.