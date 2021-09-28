РИАМО - 28 сен. В Жуковском задержали мужчину по подозрению в нанесении ранения своему сыну, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Бригадой скорой помощи молодого человека с колото-резаным ранением брюшной полости госпитализировали из квартиры на ул. Мичурина.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - отца пострадавшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.