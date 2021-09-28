РИАМО - 28 сен. 48-летняя жительница деревни Опалево в Клину обратилась в полицию с заявлением о хищении ювелирных украшений на сумму 40 тыс. рублей. Из ее дома украли две пары золотых сережек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Клин установили личность подозреваемого и задержали 27-летнего местного жителя. Он повредил замки, проник в жилище и забрал серьги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.