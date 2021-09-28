РИАМО - 28 сен. В Москве составили мужские и женские портреты среднестатистических посетителей, прошедших чекап в павильоне «Здоровая Москва», сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Сейчас мы уже можем составить усредненный мужской и женский портреты посетителей павильонов на основании антропометрии и данных проведенных обследований. Мужчины оказались примерно на 14 см выше женщин – 177 см и 163 см соответственно, и в среднем на почти 15 кг тяжелее», - сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике столичного департамента здравоохранения Евгений Прохоренко.

По его словам, у большинства, прошедших исследования в этих павильонах, общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови – ближе к верхней границе нормы.

У москвичек наблюдается нормальное артериальное давление: 126/81, у мужчин оно немного выше – 131/84.

А масса тела оказалась находится в пределах нормы у молодежи, но выходит за рамки у возрастных пациентов.