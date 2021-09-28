РИАМО - 28 сен. С 16 по 18 октября в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз пройдет одна из крупнейших конференций в сфере маркетинга и социальных сетей «Суровый Питерский SMM», сообщили организаторы конференции.

На протяжении 3 дней специалисты индустрии обсудят важные вопросы мира digital. Среди тем, которые затронут спикеры и эксперты: «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», TikTok, Instagram, YouTube, myTarget, Facebook, мессенджеры, SMM как бизнес, таргетированная реклама, комплексный SMM, блогеры и подкасты.

8 потоков, 96 часов докладов чистой профессиональной пользы, а также зоны нетворкинга, дискуссий и результативного общения ждут участников конференции в самом сердце города на Неве.

Конференция будет интересна руководителям малого и среднего бизнеса, которые смогут найти себе подрядчика и разобраться в мире SMM, маркетологам, SMM, PR и event-специалистам, а также блогерам, фрилансерам и разработчикам.

Среди спикеров: владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR Дамир Халилов, создатель и ведущий самого популярного сообщества «ВКонтакте» по практическому интернет-маркетингу «Интернет-маркетинг от А до Я», организатор конференций «Суровый Питерский SMM», Sold Out, «Найди свой трафик», «Белая конфа» Дмитрий Румянцев.

А еще эксперт по продвижению «ВКонтакте» Анастасия Югова, digital-блогер, SMM-стратег, подкастер Алексей Ткачук, архитектор автороворонок продаж, маркетолог Тимур Кадыров, основатель и директор рекламного агентства «Студия Чижова», автор блога и «Канала ленивого SMM-щика» Александр Чижов. А также директор агентства «Убедительный Маркетинг», маркетолог, копирайтер Дмитрий Кот и многие другие.

Организаторы конференции — известные питерские ивент-продюсер Наталия Франкель и интернет-маркетолог Дмитрий Румянцев, создатели конференций «Найди свой трафик», «Белой конфы», Sold Out, 3D Conf и многих других.