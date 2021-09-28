РИАМО - 28 сен. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве и неправомерном завладении машины, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, зимой 2011 года вместе с другими участниками банды завладел иномаркой. В этот же день он принимал участие в убийстве мужчины, доставив на другой машине исполнителей на место преступления в лесной массив в городском округе Мытищи.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.