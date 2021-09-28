РИАМО - 28 сен. В ходе проверки деятельности ООО «Вет-Чехов», организованной управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в рамках ветеринарного госконтроля, были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В помещениях ветклиники есть выбоины кафельной плитки на полу, что мешает качественно проводить влажную уборку. В место, где хранятся препараты, может попасть любое постороннее лицо, а биологические препараты хранятся в двери холодильника.

Кроме того, управление зафиксировало отсутствие журнала учета лекарственных средств на бумажном носителе и самого учета в принципе. Вместо 2 раз в день температура и влажность фиксируются всего 1 раз.

За все выявленные нарушения общество и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, на них наложен штраф на общую сумму 13 тыс. рублей.