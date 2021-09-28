РИАМО - 28 сен. В Лобне завершился монтаж пролетного строения путепровода над железной дорогой Савеловского направления МЦД-1. Работы осуществлялись ночью, чтобы не прекращать движение поездов на участке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Путепровод войдет в состав Северного обхода Лобни, его строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В общей сложности работы выполнены за 6 дней. Длина пролета составила порядка 70 м, вес металлоконструкций - 460 т. В настоящий момент строители приступили к устройству подходов путепровода, в частности, ведется отсыпка земляного полотна», - пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Движение на участке планируется запустить уже в конце 2022 года.

В это же время продолжаются работы по созданию транспортных развязок на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Строители проводят устройство подпорной стены и опор путепровода через автодорогу Хлебниково - Рогачево - Луговая, а также фундаментов опор путепровода через Дмитровское шоссе. Здесь строительство завершится в 2024 году.