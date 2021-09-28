РИАМО - 28 сен. 30 сентября в 19:00 в магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» состоится презентация нового романа знаменитого прозаика, драматурга, публициста и поэта Юрия Полякова «Совдетство», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Новая книга Полякова погружает в мир 1960-х годов, увиденный глазами смышленого подростка, с сочувственной улыбкой наблюдающего жизнь взрослых. Писатель тщательно, ярко и достоверно воссоздает давно утраченное время в его уникальных подробностях.

Роман будет интересен тем, кто хочет вспомнить свое детство, и тем, кто не застал то время, но хочет понять, каким оно было на самом деле.

Вход на презентацию свободный, но количество мест ограничено. Посетителям презентации нужно взять с собой маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Возрастные ограничения: 16+.