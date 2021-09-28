РИАМО - 28 сен. В осенний период важно есть рыбу 3-4 раза в неделю. Среди недорогих видов предпочтение стоит отдать сельди, скумбрии и сардине, сообщил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трех «С» – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», – подчеркнул Бобровский в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что эти виды рыб являются так называемыми предшественниками триптофана – вещества, которое повышает содержание серотонина. Употребление этой рыбы поможет избавиться от осенней хандры и улучшит настроение.

По словам врача, лучше всего брать замороженную рыбу и самостоятельно ее разморозить. Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения.