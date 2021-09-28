РИАМО - 28 сен. Для того, чтобы установить на могилу памятник или ограждение, необходимо получить на это соответствующее разрешение, которое выдается безвозмездно соответствующим уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в день обращения заявителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Разрешение выдается после предоставления следующих документов: удостоверение о захоронении, паспорт человека, на которого зарегистрировано место захоронение, документ об изготовлении или приобретении надмогильного сооружения (ограждения), а еще доверенность, если придет представитель.

Подать документы можно либо напрямую в уполномоченный орган в сфере похоронного дела по месту нахождения захоронения, либо через МФЦ или онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Памятники на подмосковных кладбищах могут демонтировать, если они не будут соответствовать законодательству. В Московской области надгробия и ограждения должны подходить к архитектурно-ландшафтной среде погоста и не выступать за границы предоставленного места захоронения. Высота надгробия не может превышать 2,5 м, а высота ограждения – 1,5 м.

Если недочеты будут выявлены, то родственники должны будут их устранить за 2 месяца. Если за это время изменения не внесли, то надмогильные сооружения демонтируют.