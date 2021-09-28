РИАМО - 28 сен. Новая школа на 825 мест появится на улице Московской в Чехове к 2023 году. Строители уже приступили к подготовительным работам на площадке, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Здание возведут по госпрограмме за счет областного и муниципального бюджетов.

«В настоящее время на строительной площадке начались работы подготовительного этапа. Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, обустройство мест для складирования материалов», - рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Площадь здания образовательно учреждения составит свыше 13,6 тыс. квадратных метров. В школе будут все необходимые кабинеты и помещения для обучения, занятий спортом и творчеством, питания и медсопровождения.

Пришкольную территорию благоустроят. Там разместят площадки для занятий физкультурой, учебно-опытную зону и места для отдыха.

Подрядчиком стало ООО «Воздвижение».