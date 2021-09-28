РИАМО - 28 сен. Новая школа на 825 мест появится на улице Московской в Чехове к 2023 году. Строители уже приступили к подготовительным работам на площадке, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Здание возведут по госпрограмме за счет областного и муниципального бюджетов.
«В настоящее время на строительной площадке начались работы подготовительного этапа. Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, обустройство мест для складирования материалов», - рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Площадь здания образовательно учреждения составит свыше 13,6 тыс. квадратных метров. В школе будут все необходимые кабинеты и помещения для обучения, занятий спортом и творчеством, питания и медсопровождения.
Пришкольную территорию благоустроят. Там разместят площадки для занятий физкультурой, учебно-опытную зону и места для отдыха.
Подрядчиком стало ООО «Воздвижение».
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