РИАМО - 28 сен. В книжном магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 29 сентября в 19:00 пройдет встреча с химиком, пищевым технологом, создателем блога @chemistry_by_olga, автором книги «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольгой Косниковой, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Косникова считает, что химия «демонизируется» по незнанию или из-за отсутствия желания разобраться. Она отмечает, что неважно, какая добавка в пище – искусственная или натуральная. Во время встречи химик развеет самые популярные мифы о пищевых добавках.

Косникова также расскажет, можно ли верить тому, что добавка Е330 (или лимонная кислота) провоцирует развитие рака, вызывают ли пищевые красители гиперактивность у детей, можно ли сделанные по ГОСТ продукты покупать не задумываясь, приводят ли консерванты в пище к необратимым мутациям организма.

Участники встречи смогут задать Косниковой любые вопросы и подписать экземпляр ее книги на память.

Вход на встречу свободный. Посетителям понадобятся защитные маски.