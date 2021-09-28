РИАМО - 28 сен. За неделю посредством Центра управления регионом губернатора Московской области обработано 6 152 обращения по содержанию территорий Подмосковья в чистоте и порядке, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«Тепловая карта» ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.

Сотрудники получают информацию в том числе от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.

Обращения, поступившие на прошлой неделе, касались нарушений чистоты, порядка и благоустройства в Московской области.

Лидирующие темы: «Очистка контейнерных площадок и прилегающих территорий от ТКО»; «Уборка газонов, зеленых насаждений от загрязнений»; «Размещение транспортных средств на зеленых насаждениях». Все эти обращения были отработаны в срок.

За неделю сумели решить 977 проблем по категории «Размещение транспортных средств на зеленых насаждениях». Наибольшее количество - в городских округах Ленинский, Балашиха, Одинцовский.

По нарушениям, касающимся уборки газонов, зеленых насаждений от загрязнений, за неделю ЦУР помог решить 537 проблем. Наибольшее количество – в Химках, Балашихе, Сергиево-Посадском округе.

По категории «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию от ТКО» за неделю ЦУР помог решить 349 проблем. Наибольшее количество – в Красногорске, Одинцовском округе, Люберцах.