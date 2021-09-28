РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Подольске полицейские и общественники провели профилактическую встречу с работниками предприятия, на которой рассказали, как обезопасить свои средства на банковских картах от мошенников, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно c представителями Общественного совета Вячеславом Поповым и Сергеем Лукьяновым провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!» для работников фабрики по фасовке чая.

Полицейские рассказали о том, что чаще всего злоумышленники звонят под видом банковских работников или сотрудников правоохранительных органов, сообщая о подозрительных операциях и несанкционированных списаниях, происходящих со счетом владельца.

Участников мероприятия призвали быть бдительными при во время входящих звонков с незнакомых номеров телефона, подвергать сомнению информацию, которую сообщают во время таких звонков. Также попросили не передавать свои персональные данные третьим лицам и не называть пароли и коды из СМС-сообщений.

В завершение мероприятия полицейские совместно с общественниками раздали присутствующим профилактические памятки и призвали поделиться c родственниками информацией о том, как в результате общения со злоумышленниками не потерять свои сбережения.