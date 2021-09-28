РИАМО - 28 сен. Российские спортсмены не могу выступать на крупных играх с символикой своей страны. Гимнастка Евгения Леванова считает, что это не играет значительной роли для выступающих, пишет Газета.ru.

Санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством, продлятся до 16 декабря 2022 года.

«На спортсменах, я думаю, это не отражается. Когда российский атлет приезжает на соревнования, все вокруг знают, откуда он», - сказала Леванова.

Она отметила, что это имеет значение для зрителей. Расстроило девушку отсутствие болельщиков на Олимпиаде в Токио.

«Для спортсменов отсутствие символики не играет особую роль, потому что нам главное выйти и показать на соревнованиях результат долгих и упорных тренировок, выполнить свою работу на 100%», - заключила Леванова, назвав ситуацию терпимой.