РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Воспитатель детского сада Балашихи Яна Каширская стала победителем регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и вышла на федеральный этап, сообщается в Instagram-аккаунте управления по образованию администрации округа.

27 сентября, в День работников дошкольного образования, стали известны результаты регионального этапа конкурса «Воспитатели России». В конкурсе приняли участие 112 педагогов из 23 муниципальных образований Московской области, в том числе 11 - от городского округа Балашиха.

«Поздравляем Каширскую Яну Андреевну, воспитателя МАДОУ «Детский сад №30 «Веснушки» городского округа Балашиха, с победой на региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией», - говорится в сообщении.

Она примет участие в федеральном этапе конкурса с 1 по 31 октября.