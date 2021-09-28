РИАМО - 28 сен. Возможный запрет на работу в такси и в общественном транспорте для лиц с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не повлияет на ценообразование на рынке такси, сообщил РИАМО представитель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому может быть введен запрет для людей с неснятой или непогашенной судимостью управлять общественным транспортом и такси.

«За рулем такси не так много таких персонажей. С непогашенной судимостью вообще сложно работать, когда они выходят, за ними осуществляется надзор. Поэтому я не думаю, что в такси таких много работает», — сказал Макаров.

Он добавил, что если человек совершил преступление, отбыл наказание, погасил судимость и встал на путь исправления, то его нельзя лишать возможности работать. Макаров напомнил об эпизодах, когда сами пассажиры такси нападали на водителей.

Макаров предлагает регламентировать ценообразование по принципу валютного коридора, это даст пассажирам возможность всегда понимать примерную стоимость поездки вне зависимости от погоды и дорожной обстановки. Также он считает, что агрегаторы и таксомоторные компании должны быть признаны перевозчиками.

«Такое короткое плечо, как от спального района до метро, — всегда будет спрос (на поездки - ред.) и по времени, чтобы машина прибыла быстро. Большим агрегаторам это невыгодно. Куча машин работает по всему городу, а в этом районе, где требуется автомобиль, их мало, тогда они увеличивают время подачи и стоимость. Маленькие компании <…> в своем районе всегда будут востребованы, это как магазин у дома», — заключил Макаров. ​