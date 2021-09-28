РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Жителям Балашихи в рамках социального раунда «Засветись!», который стартовал во вторник, напомнят о проблеме наездов на пешеходов в темное время суток и важности использования световозвращающих элементов, раунд завершится 24 октября, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Анализ аварийности показывает, что каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности, почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Особую актуальность эта проблема приобретает с началом осенне-зимнего времени года.

В условиях сумерек или темного времени суток, которое осенью и зимой наступает очень рано, водитель способен воспринимать только 5% информации от той, которую видит днем. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, туман, в зимнее время — снегопад, гололед.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по контролю за ношением пешеходами световозвращающих элементов, информационно-разъяснительную работу о важности ношения световозвращателей с участниками дорожного движения всех возрастов на АЗС, в торговых центрах, МФЦ, с воспитанниками и учениками образовательных организаций.