РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске вечером во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

При движении из столицы пробка на съезд в Красногорск начинается от моста через Москву-реку. На Ильинском шоссе движение затруднено до поворота на военный городок Павшино. Далее поток начинает двигаться, но медленнее, чем разрешают ПДД.

Со стороны области с Новорижского шоссе на Красногорск также повернуть сложно – пробка на съезде переходит в затор на кольце.

Некоторые выезды со второстепенных дорог на Ильинское шоссе практически парализованы – Южный бульвар и Заводская улица в микрорайоне Южный, а также Вокзальная улица от станции МЦД-2 Павшино обозначены на карте бордовым.

Тем, кто решит добираться до города через Нахабино, также придется постоять на съезде с Новорижского шоссе и далее – от перекрестка с круговым движением в районе деревни Лешково до деревни Исаково. Еще одна пробка ждет на выезде от станции МЦД-2 Нахабино.

Сложная дорожная ситуация на выезде на Волоколамское шоссе со стороны Ильинского. Красным обозначен участок до Яблоневого сквера.

Долго простоять можно на дороге, ведущей к Речной улице Красногорска от улицы Дубравной московского микрорайона Митино. На всем протяжении она обозначена бордовым. На улицах Речной и Народного ополчения наблюдаются локальные пробки.