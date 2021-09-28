РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Подольске общественники проверили работу Стрелковского пункта полиции, его деятельности дали положительную оценку, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов и член совета Сергей Лукьянов проверили работу Стрелковского пункта полиции.

Во время проверки начальник пункта полиции подполковник Сергей Цуриф показал общественникам работу подразделения. Представители совета отметили слаженную работу дежурной части, наличие актуальных данных о руководстве, профилактических материалов о распространенных видах мошенничества, шаблонов заявлений.

Попов и Лукьянов положительно оценили работу сотрудников полиции и обсудили с руководителем пункта предложения о совместном взаимодействии.