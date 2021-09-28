РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Полицейские Подольска задержали молодого человека, подозреваемого в краже шин с арендованного автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции поступило заявление от представителя каршеринговой фирмы о том, что неизвестный заменил на арендованном автомобиле шины и диски на бюджетный аналог. Общая сумма материального ущерба составила более 39 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего жителя Москвы.

Полицейские установили, что злоумышленник на автомобиле, арендованном в Подольске, съездил в одно из садовых товариществ Чехова, где заменил шины и диски на заранее подготовленные детали, после чего вернул автомобиль арендодателю.

Похищенное имущество мужчина реализовал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, а вырученные за продажу деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.