РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. Активисты «Единой России» вместе с секретарем первичного отделения партии Антоном Малининым в рамках проекта «Городская среда» провели мониторинг благоустройства парковой зоны на улице Пушкина в Щелкове, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«Очень замечательно, что город преображается и теперь будет благоустроена улица Пушкина. Многие идут на работу и с работы и проходят через нее, поэтому теперь путь станет еще комфортнее и приятнее», – сказал руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Филипп Чернов.

Концепция развития предполагает установку арт-объектов и зон с разными активностями. В планах – оборудовать зоны отдыха с лавочками и городскими качелями, велодорожки, детские площадки, точки буккроссинга, а также перголы – навесы, защищающие от дождя и солнца.

Инициативные жители опасались за деревья и указывали на другие проблемы, все эти вопросы держатся на контроле.