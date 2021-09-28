РИАМО - 28 сен. В Щелкове задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля, об угоне заявил 39-летний местный житель, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего местного жителя. Злоумышленник проник в салон автомобиля путем подбора ключей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.