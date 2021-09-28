РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Театральная студия «Импульс» из Балашихи 15 октября примет участие в региональном «Театральном поединке», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Московский областной молодежный проект «Театральный поединок» выступает импульсом и трамплином для профессионального творческого роста. Основной его целью являются освоение навыков актерской импровизации, выявление и демонстрация творческого потенциала, развитие культурных связей между театральными школами и коллективами.

Студия «Импульс» из Балашихи успешно прошла конкурсный отбор и принимает участие в осеннем этапе регионального проекта, на котором она представит городской округ.

Конкурсная программа проекта проходит в формате Всероссийской театральной игры «Импровизационный БАТЛ».

Игра состоится 15 октября в 16:00 в МБУК «КДЦ «Заря», ДЦ «Северный» в микрорайоне Северный, дом №9.

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