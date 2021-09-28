РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В Подольске готовность перехватывающей парковки более чем на 500 мест рядом с платформой Силикатная МЦД-2 составляет 90%, сообщил зампред комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск Владимир Полинский.

Он отметил, что потребность в парковке очень большая. В настоящее время имеющихся мест не хватает, жители вынуждены оставлять машины во дворах ближайших домов и прилегающих улицах.

Работы по обустройству территории рядом с платформой Силикатная МЦД-2 начали в середине июля. В настоящее время парковка на площади более 5 тыс. квадратных метров практически готова. На парковке осталось положить верхний слой щебня и покрыть асфальтом, а также установить около 50 светильников, для которых уже прокладывают электрический кабель.

Возле парковки сделают две автобусные остановки для высадки и посадки пассажиров. Также установят рядом туалетный комплекс. Сделают велосипедные парковки. На данный момент на объекте работает 19 человек и 6 единиц техники. Завершить все работы планируют к 15 октября.

Сквер на 3 тыс. квадратных метров готов на 50%. В нем высадят более 140 деревьев и около 2 тыс. кустарников, цветочную рассаду в клумбах для мест отдыха. В настоящее время там делают траншеи под кабель для столбов освещения. На следующей неделе при благоприятных погодных условиях начнут выкладывать брусчатку. В сквере сделают велодорожки и пешеходную зону, установят скамейки и урны для раздельного сбора мусора.

На благоустройство территории выделили около 60 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.