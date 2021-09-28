РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В Балашихе за минувшие сутки выявили 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 22 756 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 450 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 446 718 случаев инфицирования. Скончались 8 160 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 389 751 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.