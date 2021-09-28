РИАМО - 28 сен. Выплаты компенсаций пострадавшим дольщикам трех проблемных домов в Подмосковье начнутся 1 и 22 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

С 1 октября начнется выплата компенсаций дольщикам дома по адресу: городской округ Солнечногорск, с. п. Пешковское, п. Жуково, к. 17, Московская область (Застройщик - ООО «Бемако групп»).

Дома, по которым выплаты стартуют с 22 октября 2021 года: Московская область - г. Лобня, пр-д Свободный, д. 3. (застройщик – ООО «Брэст»). Также дом по адресу: Московская область - г. Подольск, ул. Садовая д. 14. (застройщик ООО «Диском»).

Прием заявлений граждан на выплаты будет осуществляться Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства по предварительной записи. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте Фонда: фонд214.рф, или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.

Для получения возмещения гражданам необходимо подготовить следующие документы: оригинал документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, и выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований.

Получить выплату граждане смогут в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов в банк «ДОМ.РФ», который уполномочен осуществлять выплаты и рассматривать документы.

Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика. Тем не менее, сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве.