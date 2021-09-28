РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава региона, посвященному ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24117 случаев инфицирования Covid-19. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 450 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 446 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 160 человек. Выздоровел и выписался 389 751 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.