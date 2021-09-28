РИАМО - 28 сен. Полиция Королева нашла коляску, украденную из подъезда жилого дома на улице Легостаева. Заявление о похищении имущества подала 22-летняя местная жительница, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 30-летний житель Пушкина. Коляска была обнаружена, изъята и возвращена владельцам. Сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Королевский городской суд отправил подозреваемого под стражу.