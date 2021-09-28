РИАМО - 28 сен. В Подольске мужчина 1988 г.р. нанес ножевые ранения своему знакомому 1984 г.р. в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализировали ночью 26 сентября из квартиры по ул. Барамзиной.

На следующий день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, виновник преступления был установлен и задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.