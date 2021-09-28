РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. В городском округе Щелково на 5 километре автодороги «Щелково - Фряново» водитель автомобиля наехал на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Ребенок переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ребенок получил ранения.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.