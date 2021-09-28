РИАМО - 28 сен. На ближайшие месяцы запланирован пуск рекордного 20-километрового участка столичной подземки. Для пассажиров откроются сразу 10 станций на западном, юго-западном и южном участках Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заработают станции «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», «Каховская».

«Открытие 10 станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 млн человек. Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тыс. человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40% времени», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Новый участок Большого кольца разгрузит станцию «Севастопольская» на 61%, «Калужскую» — на 44%, а «Проспект Вернадского» Сокольнической линии — на 43%. Кроме того, благодаря открытию станций на 15% станет свободнее на Аминьевском шоссе, на 20% — на ул. Каховке, на 6% — на Профсоюзной улице.

В 2023 году пассажиропоток на станциях в составе нового участка БКЛ может составить 230 тыс. человек в день.

Первый участок Большого кольца открылся для пассажиров зимой 2018 года. На данный момент на БКЛ работают 12 станций. Все строительные работы на кольце планируют полностью завершить в 2022 году.

Создание БКЛ — самый масштабный проект за всю историю метростроения в Москве. Длина линии составит более чем 60 км, она соединит районы города, радиальные направления метро и железной дороги. Всего на БКЛ заработает 31 станция, с 19 из них организуют пересадки на другие линии подземки, МЦК или пригородные электропоезда.