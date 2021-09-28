РИАМО - 28 сен. Рабочие приступили к монтажу фасадов на пристройке к школе в Пушкине, ее общая строительная готовность оценивается более чем в 55%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус общеобразовательной школы №6 в микрорайоне Серебрянка планируют достроить в этом году.

На объекте выполнены монолитные работы. Ведется монтаж фасадной системы, устройство наружных инженерных сетей. Выполняется кладка внутренних перегородок, отделка помещений, а также монтаж внутренних инженерных систем.

Высота здания – 4 этажа. Общая площадь составляет 11 тыс. «квадратов». Новый корпус может в себя вместить 550 учащихся.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для игровых видов спорта и места для отдыха.