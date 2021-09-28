РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В разных микрорайонах Подольска выявили подозрение на бешенство у двух собак и кота, сообщает пресс-служба администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление № 5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщает о подозрении на бешенство ряда животных, в том числе собаки на территории одной из квартир дома № 4 на улице 43-й Армии, собаки на территории одного из частных домов на улице Западная в микрорайоне Климовск, кота на территории частного дома на улице Гражданская.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.