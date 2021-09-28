РИАМО - 28 сен. В различных муниципалитетах Подмосковья с начала сентября устранили 78 нарушений в содержании средств наружного освещения, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Нарушения были выявлены в ходе операции регионального Госадмтехнадзора по наблюдению за состоянием и содержанием подмосковных объектов уличного освещения под названием «Свет».

По каждому нарушению выписаны предписания к устранению.

Наибольшее количество нарушений выявили в Одинцовском округе (5), Фрязине (4), Кашире (4), Луховицах (4), Клину (4) и Щелкове (4).