РИАМО - 28 сен. В ночные и утренние часы 29 и 30 сентября местами по Московской области ожидаются заморозки до минус 3-1°С,. Водителям необходимо соблюдать особую осторожность за рулем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Также в период с вечера 28 сентября до утра 29 сентября ожидается туман с видимостью 100-500 метров. В регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Дорожные службы постоянно отслеживают погодные условия. При необходимости на подведомственной дорожной сети будет выполнена обработка потенциально опасных участков противогололедными материалами.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть особо аккуратными при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, соблюдать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами и не превышать скорость. Также особую осторожность следует соблюдать пешеходам.

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