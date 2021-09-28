РИАМО - 28 сен. На Большой Сухаревской улице в столице, в доме 14, горит квартира на 4 этаже, автомобильное движение в этом районе перекрыто, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Москвы.

Сейчас нельзя проехать от улицы Сретенка до Трубной улицы в обоих направлениях. Движение транспорта осуществляется по параллельным улицам.

На месте происшествия дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и проезд спецтехники к месту пожара