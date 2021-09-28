РИАМО - 28 сен. Окончательная стоимость работ в рамках социальной газификации внутри участка рассчитывается исходя из расстояния от забора до дома и устанавливаемого комплекта оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Стоимость работ внутри участка зависит от ряда параметров. Ключевым является расстояние от забора, куда мы подведем газ бесплатно, до вашего домовладения. Плюс обвязка самого домовладения, дом может быть большим, и набор оборудования», — сказал Баранов.

На официальном сайте «Мособлгаза» размещен онлайн-калькулятор. С его помощью можно рассчитать примерную стоимость проведения работ внутри участка.

Баранов отметил, что жители могут воспользоваться услугами любой специализированной компании, имеющей на это лицензию. Он также подчеркнул, что самостоятельно смонтированный газопровод обслуживаться не будет по соображениям безопасности. ​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.