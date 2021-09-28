РИАМО - 28 сен. Обустройство 526 «народных троп» завершили в Московской области, до конца 2021 года приведут в порядок 1059 таких дорог, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В 2021 году в регионе началась новая программа губернатора «Народные тропы». Ее цель - привести в порядок нахоженные, но не благоустроенные дорожки, которые жители используют, чтобы сократить путь до школ, больниц, железнодорожных станций.

В рамках ее реализации до конца 2021 года приведут в порядок 1059 «народных троп» .

«Обустройство «народных троп» – один из новых проектов, который мы запустили в этом году по поручению губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева – ред). Это не масштабная программа благоустройства парка или сквера, а решение ежедневных нужд людей, благодаря которой мы сможем коснуться каждого жителя лично», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что в рамках данной программы в текущем году запланировано обустройство свыше 1 тыс. объектов.

«На сегодняшний день мы уже сделали 526 троп, работы полностью завершены в 19 городских округах из 53», - сказал Хайкин.

Программу на этот год полностью выполнили следующие городские округа: Реутов, Наро-Фоминский, Шаховская, Серебряные Пруды, Люберцы, Истра, Лосино-Петровский, Фрязино, Талдомский, Рузский, Лобня, Котельники, Дзержинский, Жуковский, Восход, Дубна, Краснознаменск, Протвино, Власиха.

«Продолжить программу по обустройству «народных троп» планируем и в будущем году. Ее реализация позволит сделать быт людей комфортнее, а доступ к объектам социальной значимости более быстрым и удобным», - подчеркнул Михаил Хайкин.