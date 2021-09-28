РИАМО - 28 сен. В Москве за последнюю декаду выпало около 60 мм осадков или 92% от нормы сентября, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник вечером в городе начало выглядывать солнце. Предполагается, что солнечная и сухая погода с прохладными утрами сохранится в столичном регионе минимум до начала следующей недели, при этом в понедельник температура воздуха составит плюс 14-16 градусов.

Ранее в регионе прогнозировали ночные заморозки. 30 сентября в Московском регионе будет малооблачно и без осадков.

В столице температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, по Московской области – плюс 2-7 градусов, днем ожидается плюс 10-12 и плюс 9-14 градусов соответственно.

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