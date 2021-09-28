РИАМО - 28 сен. Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Социальная газификация в объективе», запущенном на сайте «Мособлгаза». В рамках этого конкурса жители могут выкладывать снимки, посвященные соцгазификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Итоги конкурса подведут в конце года.

«Мы хотим видеть социальную газификацию глазами жителей. Я понимаю, что это будут позитивные фотографии и зачастую смешные, где-то будут те, что простимулируют нас работать лучше. Это будут и критические фотографии», — рассказал Баранов.

Он добавил, что сейчас на сайте также публикуются фотографии с объектов строительства в рамках социальной газификации.

Жители могут следить за ходом работ с помощью «Карты эмоций» на сайте «Мособлгаза». ​На интерактивной карте газифицирующиеся населенные пункты помечены сердечками. Зеленые означают, что работы полностью закончены, а желтые – работы еще ведутся.

«Сегодня ведется очень много строек. На сегодняшний день мы ведем в 300 населенных пунктах строительство. Что-то где-то мы можем упускать, и мы очень благодарны жителям за их активную позицию. Именно для этого мы сделали на сайте «Мособлгаза» «Карту эмоций», — сказал Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.