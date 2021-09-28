РИАМО - 28 сен. Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области объявил о старте новой программы льготных займов «Конверсия» для диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По новой кредитной программе предприятия ОПК смогут получить в ФРП Московской области от 10 до 80 млн руб. под 2% годовых сроком на 5 лет. Льготные займы будут выдаваться на проекты диверсификации и запуска производства гражданской продукции», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что предприятия ОПК должны к 2025 году довести долю гражданской продукции в своем производстве до 30%, а к 2030-му – до 50%. Новая программа регионального ФРП позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия ОПК в рамках диверсификации отрасли и повысит ее эффективность.

В Московской области сосредоточены более 120 предприятий оборонно-промышленного комплекса, общей численностью сотрудников около 130 тыс.